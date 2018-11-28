В Красноармейском районе мужчина 20 раз ударил бывшую сожительницу и изнасиловал ее

В станице Новомышастовской Красноармейского района местный житель изнасиловал свою бывшую сожительницу

31-летний мужчина и 41-летняя женщина ранее жили вместе, однако потом они были соседями по многоквартирному дому.

По версии следствия, в ночь с 16 на 17 ноября мужчина вместе с гостями выпивал в квартире бывшей сожительницы. В какой-то момент он стал вести себя агрессивно и избивать хозяйку дома и одного из присутствующих. После этого злоумышленник насильно привел бывшую сожительницу в свою квартиру, где ударил ее не менее 20 раз по голове и телу, а затем изнасиловал. В этот же день пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.