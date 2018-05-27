На Дону поезд сбил женщину с двумя детьми

В Ростовской области сотрудники транспортной полиции выясняют причины смертельного травмирования двух человек на железной дороге

Трагедия произошла в Красносулинском районе 26 мая около 23:30 на станции Замчалово. Грузовой поезд травмировал женщину и двух ее детей.

Полицейские установили личность погибших. Ими оказались 35-летняя жительница Красносулинского района и ее четырехлетний ребенок. Трехлетнего мальчика отправили в городскую больницу Шахт.

Предварительно причиной трагедии назвали грубое нарушение правил поведения на объектах ж/д транспорта, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СКФО.

Как сообщает РИА «Новости», погибшая была пьяна. Поезд подавал сигнал, но она шагнула не в ту сторону и упала. Выжившему ребенку ампутировали пальцы на ноге.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).