В Ростове девушка плюнула на двери храма

В Ростове-на-Дону полиция проверит случай, когда девушка плюнула на двери храма

В группе «Ростов главный — новости Ростова-на-Дону» 16 марта опубликовали видео, на котором девушка подходит к Старо-Покровскому храму на улице Большой Садовой и плюет на двери. На кадрах видно, что после этого она улыбается, к ней подбегает молодой человек.

В этот же день в группе опубликовали извинения от имени девушки.

«Я, как главная участница ролика, хочу принести свои искренние извинения за содеянное. Действие, происходящее на записи, было неким челленджем среди молодежной группы от 15 до 19 лет, запущенное в России некоторое время назад против происходящего в данный момент в нашем государстве», — цитирует «Ростов главный» слова девушки.

Она объяснила свой поступок неопытностью, глупостью и невоспитанностью.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области 17 марта сообщили, что по факту инцидента начали проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский в комментарии корреспонденту РИА «Новости» поделился, что такие люди вызывают огорчение.

«Люди, которые так проводят детство, юность, вызывают большую печаль. Но православные прихожане этого храма не держат зла на этого человека», — сказал Петровский.

Он добавил, что прихожане храма будут молиться об этой девочке и ее друзьях.