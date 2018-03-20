Суд оштрафовал парня, затушившего сигарету об икону в Горячем Ключе

Горячеключевской суд вынес приговор в отношении 18-летнего парня, который затушил сигарету об изображение иконы и выложил фото в соцсеть

Молодой человек обвинялся по ч. 2 ст. 5.26 КоАП (Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение). Источник в правоохранительных органах сообщил Юга.ру, что юношу оштрафовали на 30 тыс. рублей.

«Комсомольская правда» отмечает, что молодой человек раскаялся и лично извинился перед батюшкой. Он заявил, что не знал, что творил, будто в тот момент в него вселился бес.

«Я очень боялся, что меня отчислят из техникума из-за моего поступка. После этого мои однокурсники даже ходили в церковь за меня молиться. Я им очень за это благодарен», — рассказал он журналисту.

Как сообщали Юга.ру, 6 февраля житель станицы Мартанской Горячего Ключа опубликовал фото, на которых подносит сигарету к лику святого Михаила Архангела и тушит ее об изображение иконы на стене местного храма. Через время парень удалил эти фотографии из своих соцсетей, а затем заявил, что это был фотомонтаж.

После проведения проверки полиция задержала его. Позже он был арестован на 9 суток за неповиновение полиции.