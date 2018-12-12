На Дону бездомные помогли восстановить церковь 1908 года

Ростовская область

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На хуторе Курган Ростовской области бездомные помогают восстанавливать храм, построенный в 1908 году

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Настоятель храма Успения пресвятой Богородицы отец Евгений рассказал, что сейчас на стройке трудится 12 бездомных, а для сложных работ нанимают специалистов.

«К нам из храмов епархии отправляют всех — и бездомных, и наркозависимых. Явление интересное — что храм восстанавливают люди с такой судьбой. Много участвовало бездомных в строительстве храма, я их не считаю никогда, по именам всех знаю», — сказал священник.

Трое строителей пока живут в вагончике возле церкви, еще девять — при храме Покрова пресвятой Богородицы на окраине Ростова-на-Дону, где также служит отец Евгений.

Священник отметил, что вместе бездомные не только работают, но и отдыхают. Он играет с ними в футбол и ездит рыбачить на озере.

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Храм Успения пресвятой Богородицы построили в 1908 году казаки-старообрядцы. В начале 60-х годов прошлого столетия его закрыли. В 2011–2012 годах здание безвозмездно передали Русской православной церкви. Восстанавливать церковь начали в 2014 году.

Основные работы по строительству уже завершили. Теперь в здании проводят отопление, укладывают полы. На стенах уже разместили старинные иконы. В храме появились колокола, которые отливали на Урале. Полностью закончить работы по восстановлению церкви планируют к Рождеству.

Недалеко от храма настоятель хочет открыть мастерскую и воскресную школу, сообщает ТАСС.

бездомные Православие Религия Строительство Церковь
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