На Дону бездомные помогли восстановить церковь 1908 года

На хуторе Курган Ростовской области бездомные помогают восстанавливать храм, построенный в 1908 году

Настоятель храма Успения пресвятой Богородицы отец Евгений рассказал, что сейчас на стройке трудится 12 бездомных, а для сложных работ нанимают специалистов.

«К нам из храмов епархии отправляют всех — и бездомных, и наркозависимых. Явление интересное — что храм восстанавливают люди с такой судьбой. Много участвовало бездомных в строительстве храма, я их не считаю никогда, по именам всех знаю», — сказал священник.

Трое строителей пока живут в вагончике возле церкви, еще девять — при храме Покрова пресвятой Богородицы на окраине Ростова-на-Дону, где также служит отец Евгений.

Священник отметил, что вместе бездомные не только работают, но и отдыхают. Он играет с ними в футбол и ездит рыбачить на озере.