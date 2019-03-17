«Ахмат» обыграл «Уфу» в гостевом матче

Футболисты грозненского «Ахмата» победили «Уфу» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги

Встреча, прошедшая 17 марта в Уфе, завершилась со счетом 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник гостей Антон Швец, отправивший мяч в ворота уфимцев на 72-й минуте.

По результатам матча грозненцы поднялись на 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Уфа» с 16-ю очками расположилась на предпоследнем, 15-м месте.

В следующем туре «Ахмат» 30 марта примет московский «Спартак».