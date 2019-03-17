«Ахмат» обыграл «Уфу» в гостевом матче

Чечня

Распечатать

Футболисты грозненского «Ахмата» победили «Уфу» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги

Встреча, прошедшая 17 марта в Уфе, завершилась со счетом 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник гостей Антон Швец, отправивший мяч в ворота уфимцев на 72-й минуте.

По результатам матча грозненцы поднялись на 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Уфа» с 16-ю очками расположилась на предпоследнем, 15-м месте.

В следующем туре «Ахмат» 30 марта примет московский «Спартак».

РПЛ ФК «Ахмат» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Власти Анапы показали вариант реконструкции центральной набережной
Путин посетит Крым в годовщину присоединения к России
«Ахмат» обыграл «Уфу» в гостевом матче
На Дону командира роты осудили за избиение солдата
РФС изучит слова Погребняка о «темнокожем игроке» Ари в сборной России
В Ставрополе обрушилась часть стены общежития

Лента новостей

Статьи

Концерт рок-группы «Мумий Тролль», баскетбол

И другие события Краснодара с 15 по 17 марта

Статьи

Кухонные весы, хороший нож, штопор. Что еще?

Без каких пяти инструментов нельзя обойтись на кухне

Статьи

Подержав победу в руках

Обзор матча «Краснодар» — «Валенсия» в Лиге Европы

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале