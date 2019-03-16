17 марта состоится матч «Краснодара» против «Локомотива». Что говорят аналитики и букмекеры

17 марта в Москве состоится матч «Краснодара» против действующего чемпиона страны «Локомотива» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги

Команда Мурада Мусаева 14 марта сыграла вничью домашний матч против «Валенсии» и выбыла из Лиги Европы: такой исход не позволил «быкам» пройти в четвертьфинал. Теперь южанам нужно сосредоточиться на борьбе в РПЛ. Ведущие букмекерские конторы, работающие на территории РФ, оценивают шансы «Краснодара» на победу в предстоящем гостевом матче с московским «Локомотивом» в 15%, пишет РБК Краснодар .

На победу московского клуба предлагается сделать ставки с коэффициентами от 2,3 до 2,44, на ничью в основное время — 3-3,49. Наиболее вероятный итоговый счет — 1:0 в пользу хозяев. Коэффициент на такой исход составляет 6,9-7,75. На победу «Локомотива» 2:0 ставка составляет 10-11,5. Победа «Краснодара» 1:0 оценивается коэффициентом 8,1-9,75.

«Быки» сейчас расположились на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидеру — «Зениту» — пять очков. У «железнодорожников» сейчас 32 очка, клуб занимает пятое место.