Чеченский депутат «Единой России» рассказал о нелюбви к русским и назвал себя сыном Ичкерии

Депутат парламента Чечни от «Единой России», бывший министр обороны непризнанной Республики Ичкерия Магомед Ханбиев опубликовал видео, на котором объявил себя «сыном Ичкерии»

При этом в октябре 2018 года на ЧГТРК «Грозный» вышло интервью Ханбиева, в котором он «проливает свет на лживую политику авторов "ичкеризации" Чечни, основанную на двойных стандартах и подчиненную меркантильным интересам лидеров несуществующего ичкерийского государства» и убеждает, что «сама идея создания Ичкерии не могла быть оформлена в цельную концепцию создания государственности».

На видео чеченский парламентарий заявляет: «Падишах [руководитель] моего народа — чеченец. Я на русском никогда не говорю. Я с русскими никогда не разговариваю. Я никакому русскому не сдавался. У меня никогда не было никакого разговора с русским генералом или офицером. Я их и сегодня не люблю. Я — сын Ичкерии, я всегда им был». [Перевод корреспондента «Кавказского узла»].

Видеоролик — запись прямого эфира в инстаграме Ханбиева — распространился по чеченским пабликам 10 марта, пишет «Кавказский узел» . На него обратила внимание команда Алексея Навального.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал заявление Ханбиева в инстаграме, заявив URA.ru, что не верит, что тот «мог сказать что-то против русских». По его мнению, слова депутата «интерпретировали неверно».

Чеченская Республика Ичкерия — непризнанное сепаратистское государственное образование, созданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР. ЧРИ боролась за независимость и отделение от РФ, в 2000 году была ликвидирована российской армией в ходе Второй чеченской кампании.

Магомед Ханбиев был командующим Национальной гвардией Ичкерии, в 1998 году стал дивизионным генералом и занял пост министра обороны Ичкерии, был правой рукой президента Ичкерии Аслана Масхадова. Выступал против распространения религиозного экстремизма, вступал в открытые конфликты с Шамилем Басаевым и лидерами ваххабитов.

В марте 2004 года Хамбиев сложил оружие и сдался властям. В прошлом году глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте» рассказал, что лично убедил Хамбиева вернуться к мирной жизни (однако, по его словам, это произошло на начальном этапе второй чеченской войны). Уже в 2005 году Ханбиев был избран депутатом парламента Чеченской Республики.

Как сообщали Юга.ру, в начале недели председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову, поддерживающему идеологию Ичкерии и считающему Чечню оккупированной Россией, кровную месть.

Реакция на слова Ханбиева от Даудова, других представителей «Единой России» и от Кадырова пока отсутствует.