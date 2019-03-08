Сохранив шансы. Алексей Андронов о матче «Краснодара» против «Валенсии» в 1/8 финала Лиги Европы

Специально для Юга.ру спортивный обозреватель Алексей Андронов в своей новой колонке рассуждает о первом матче «Краснодара» в гостях с испанской «Валенсией» в 1/8 Лиги Европы.

Алексей Андронов

Прежде всего скажу — очень хороший результат. Учитывая качество самой игры — нереально хороший. «Валенсия» не имела права допускать такого счета, и, вполне, возможно, за это будет наказана. Нечто подобное мы уже видели — в 2008-м. «Краснодар» тогда только-только был основан, а вот «Зенит» мчался к своей еврокубковой победе. Марсельский «Олимпик» вел дома по ходу встречи 3:0, но пропустил гол на последних минутах. Джибриль Сиссе (да, тот самый, что позднее играл за несуществующую уже «Кубань») в флеш-интервью после матча буквально рвал и метал, говоря о недопустимой расслабленности, о неудержании нужного счета. В ответной встрече «Зенит» выиграл 2:0 и прошел дальше. Повторить бы!

«Валенсия» тоже обязана была делать счет 3:0. Мы можем долго аплодировать Матвею Сафонову за «сэйв», но Гамейро из той позиции обязан был забивать. Что будет дальше — покажет время. Начал матч «Краснодар» неудачно — в первые полчаса его просто не было видно на поле. И мяч не держался, и ошибки сыпались одна на другую. Отчасти это напоминало декабрьскую встречу с «Севильей» в групповом турнире.

Главная характеристика начала матча — полностью проигранный подбор на всех участках поля. Первый гол был весьма показателен — пойдя в атаку большим количеством игроков, «Краснодар» потерял мяч, и больше уже его не увидел вплоть до сетки собственных ворот. Порой возникало ощущение, что никакой подготовки к сопернику российский клуб не вел вовсе — настолько безответственно он играл в эпизодах. Второй гол мог вообще похоронить интригу, и так бы и вышло, если бы Гамейро был столь же бережен к моменту, как оформивший дубль Родриго. Но, похоже, именно в эту секунду «Валенсия» уверовала в то, что все у нее будет хорошо. Что соперник деморализован, и сам ни на что не способен. Это была ошибка.

Не очень представляю себе, какие слова звучали в раздевалке «быков» в перерыве. Вернуть уверенность в собственных силах в этот момент было очень непросто. Но «Краснодар» справился и второй тайм шел уже по другому сценарию. Достаточно сказать, что счет ударов был 6-3 в пользу гостей. Столь нужный гол на выезде забил Классон, хорошо разобравшись при выходе один на один с вратарем. Теперь «быкам» нужно как следует отдохнуть, разобраться, кем менять дисквалифицированных (ответную игру пропустят Каборе и Мартынович), и постараться определить для себя — Лига Европы играется по принципу «как получится», или же «Краснодар» ставит в ней серьезные задачи.

Если серьезно — «Валенсию» надо начинать бить с первых же минут. Тем более, что у нее тоже есть «отпускник по карточкам» — и это Дани Парехо, которого в этой команде очень непросто заменить. Специфика Лиги Европы в том, что в ней всего неделя между матчами. «Валенсии» предстоит выезд в Жирону, а у «Краснодара» домашний матч с «Оренбургом». Наверняка испытанием для испанцев станет и длинный перелет через весь континент, так что шансы на выход в следующую стадию турнира не так уж малы. Но для этого нужно будет аккумулировать все усилия и ресурсы.

Уже ясно, что предстоящая неделя будет серьезнейшим тестом для Фьолусона, который и определит, рассматривать ли исландца только как запасного, или все-таки есть шанс, что эта единица — боевая. Мартынович пропустит из-за дисквалификации два матча подряд, других вариантов у «быков» просто нет. К слову, списанный ими норвежец Стефан Страндберг поучаствовал вчера в освобождении Кубка России от московского «Спартака». Аккумулировать ресурсы — это еще и решить вопрос Игнатьева. Не владея точной информацией о том, что происходит — не стоит ударяться в рассуждения, и, тем более, советы. Но этот игрок «Краснодару» нужен, его пробивная мощь через неделю будет очень кстати.