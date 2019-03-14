Доходы растут, но денег не хватает. Мэрия Краснодара отчиталась о бюджете за 2018 год

Мэр Краснодара Евгений Первышов 14 марта сообщил, что доходы городского бюджета увеличились за год на 1,7 млрд рублей, однако денег все равно не хватает на решение всех вопросов

На заседании гордумы глава Краснодара подвел итоги работы администрации в 2018 году. Первышов сообщил, что впервые за пять лет городской бюджет вышел на практически бездефицитный уровень. Доходы городской казны увеличились на 1,7 млрд рублей, в консолидированный бюджет края плательщики Краснодара перечислили 95,3 млрд рублей. Это на 7 млрд рублей больше, чем в предыдущем году. «В прошлом году мы продолжали оздоровление бюджета — сократили недоимку, перекредитовали займы прошлых лет под более низкие проценты и сэкономили на этом более 100 млн рублей», — сказал мэр.

По его словам, несмотря на это, бюджет города остается крайне напряженным. Это связано со строительством школ и детских садов. Городу не хватает денег на текущий ремонт дорог, содержание и развитие сети ливневой канализации, решение локальных вопросов благоустройства, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Первышов отметил, что муниципальные власти работают над увеличением доходов городского бюджета, но для решения всех вопросов городу необходима финансовая помощь из краевого бюджета.