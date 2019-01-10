Краснодар получил 3,5 млрд рублей на строительство и выкуп школ и детских садов

Краснодару выделили из бюджетов разных уровней более 3,5 млрд рублей на строительство и выкуп новых школ и детских садов

Директор городского департамента финансов Николай Лебедев рассказал, что в прошлом году на строительство детских садов выделили 402 млн рублей, на возведение школ — более 1,2 млрд рублей. Из них средства федерального бюджета составили 815 млн рублей, краевого — 516 млн рублей, городского — 321 млн рублей.

Всего построили три детских сада — на улице Красных Партизан, в поселках Плодородном-2 и Индустриальном. Бюджетные деньги потратили на возведение корпусов к гимназии № 23 и школе № 81, а также строительство общеобразовательных школ на улицах Восточно-Кругликовской, Марины Цветаевой, Красных Партизан, Изобильной в поселке Российском на месте бывшего лагеря «Ивушка».