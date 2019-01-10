Краснодар получил 3,5 млрд рублей на строительство и выкуп школ и детских садов

Краснодарский край

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Краснодару выделили из бюджетов разных уровней более 3,5 млрд рублей на строительство и выкуп новых школ и детских садов

Директор городского департамента финансов Николай Лебедев рассказал, что в прошлом году на строительство детских садов выделили 402 млн рублей, на возведение школ — более 1,2 млрд рублей. Из них средства федерального бюджета составили 815 млн рублей, краевого — 516 млн рублей, городского — 321 млн рублей.

Всего построили три детских сада — на улице Красных Партизан, в поселках Плодородном-2 и Индустриальном. Бюджетные деньги потратили на возведение корпусов к гимназии № 23 и школе № 81, а также строительство общеобразовательных школ на улицах Восточно-Кругликовской, Марины Цветаевой, Красных Партизан, Изобильной в поселке Российском на месте бывшего лагеря «Ивушка».

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В 2018 году для выкупа в муниципальную собственность школ и детских садов выделили более 1,8 млрд рублей. Из них более 1,7 млрд рублей — средства краевого бюджета, 114 млн рублей — из городского бюджета.

На эти деньги в муниципальную собственность у застройщиков купили два детских сада на улицах Образцова и Дзержинского, а также две школы в микрорайоне «Губернский» и на улице Байбакова, сообщили 10 января в пресс-службе администрации Краснодара.

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Как писали Юга.ру, в декабре 2018 года в Молодежном микрорайоне Краснодара начали строить новую школу.

На хуторе Ленина 1 сентября прошлого года открыли новую школу.

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