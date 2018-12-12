На Кубани приняли бюджет на 2019 год, повысив доходы и расходы на 15,5 млрд рублей
Депутаты Краснодарского края приняли бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Документ утвердили во втором чтении 11 декабря на 16-м пленарном заседании Законодательного собрания края.
Депутаты также приняли проект «Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года», предусматривающий новые принципы развития всех отраслей экономики и социальной сферы. По мере реализации стратегии краевой парламент планирует вносить изменения в действующее законодательство, сообщили в пресс-службе ЗСК.
Председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко отметил, что в бюджет ко второму чтению внесли правки. Они предусматривают увеличение доходов и расходов в следующем году почти на 15,5 млрд рублей, на плановый период 2020–2021 годов — на 12,5 и 9,2 млрд рублей соответственно. Показатели удалось повысить за счет средств федерального бюджета.
В 2019 году социально-культурная сфера дополнительно получит 7,3 млрд рублей. На поддержку экономики Кубани предусмотрено 4,2 млрд рублей. По 17 госпрограммам предусмотрено 14,4 млрд рублей.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что бюджет сохранит социальную направленность. По его словам, депутаты должны жестко контролировать исполнение госпрограмм и расходование бюджетных денег.
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко добавил, что на каждом планерном совещании в ЗСК отслеживают реализацию государственных программ. Ожидается, что показатели исполнения госпрограмм в 2019 году будут выше.
Кроме того, депутаты на сессии утвердили бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Как писали Юга.ру, 15 ноября депутаты ЗСК рассмотрели проект краевого бюджета в первом чтении. Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко тогда отмечал, что до 70% бюджетных ассигнований направят в социально-культурную сферу. На финансирование госпрограмм социальной сферы в следующем году предусмотрено более 160 млрд рублей.
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