Аллергиков предупредили о начале сезона цветения кипарисов в Сочи

В Сочи в начале февраля стартовал сезон цветения кипарисов, пыльца которых вызывает аллергию

Кипарисы начали пылить, то есть разбрасывать вокруг себя пыльцу, которая может спровоцировать острый поллиноз.

«Если присмотреться, можно заметить, что вечнозеленые кипарисы подернулись желтизной — это вовсе не признак сезонного засыхания. Наоборот, растение, что называется, в самом цвету, "пылит и пахнет": всеми силами стремится образовать как можно больше завязей плодов, в которых позже будут вызревать семена», — объяснили в пресс-службе Сочинского национального парка.