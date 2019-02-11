Аллергиков предупредили о начале сезона цветения кипарисов в Сочи
В Сочи в начале февраля стартовал сезон цветения кипарисов, пыльца которых вызывает аллергию
Кипарисы начали пылить, то есть разбрасывать вокруг себя пыльцу, которая может спровоцировать острый поллиноз.
«Если присмотреться, можно заметить, что вечнозеленые кипарисы подернулись желтизной — это вовсе не признак сезонного засыхания. Наоборот, растение, что называется, в самом цвету, "пылит и пахнет": всеми силами стремится образовать как можно больше завязей плодов, в которых позже будут вызревать семена», — объяснили в пресс-службе Сочинского национального парка.
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Обычно кипарис цветет около месяца, однако в дендрарии этот период продлится до конца апреля. Это связано с тем, что в парке собрана большая коллекция кипарисов из разных частей планеты с разным периодом активности.
«Людям, подверженным действию аллергенов, следует быть осторожнее и, планируя посещение дендрария, учитывать природный календарь. Возможно, перед прогулкой стоит запастись противоаллергическими препаратами», — рекомендовали в нацпарке.
Как сообщали Юга.ру, в сочинском дендрарии в середине января на месяц раньше обычного расцвела жимолость душистейшая.
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