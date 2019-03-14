В Краснодаре женщина с сыном упали с балкона многоэтажки и погибли

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Лавочкина 14 марта женщина с ребенком разбились при падении с балкона многоэтажного дома

В инстаграме ЖК «Восток» утром появилась фотография с места происшествия. По сообщениям очевидцев, женщина с ребенком около 5:00 упала с 18-го этажа дома на улице Лавочкина, 25.

«Около 7:00 сегодня ходила полиция по квартирам и опрашивала жильцов. По предварительным данным, с балкона упала мать, лет около 30 с ребенком лет семи-восьми», — говорится в посте.

Жительница дома рассказала порталу Юга.ру, что в 5:15 на месте уже работала скорая помощь и полиция.

В правоохранительных огранах порталу Юга.ру не смогли предоставить оперативный комментарий о случившемся.

Как сообщали Юга.ру, 28 февраля в микрорайоне Гидростроителей возле многоэтажки на улице Невкипелого нашли тело молодой женщины. Погибшей оказалась 30-летняя приезжая из Челябинской области. Перед смертью она задушила своего трехлетнего сына.

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