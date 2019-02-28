СК рассказал подробности гибели женщины и убийства ее ребенка в Краснодаре
Следственный комитет сообщил подробности смерти женщины 28 февраля на улице Невкипелова в Краснодаре
Как сообщали Юга.ру, 28 февраля в микрорайоне Гидростроителей возле многоэтажки нашли тело молодой женщины. По словам очевидцев, в квартире, где жила погибшая, нашли мертвым ее маленького сына.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали, что днем прохожие нашли тело 30-летней женщины возле многоэтажного дома на улице Невкипелого и вызвали правоохранительные органы и скорую помощь. Установлено, что женщина около года назад переехала в краевую столицу из Челябинской области и жила вместе с мужем и трехлетним сыном.
В квартире погибшей следователи нашли тело ее ребенка с признаками удушения. Также там была предсмертная записка, в которой говорилось, что женщина убила своего сына и покончила с собой.
СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).
Следователи осмотрели место происшествия, расследование продолжается.
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