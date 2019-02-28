В Краснодаре женщина убила своего ребенка и выпала из окна — очевидцы

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей на улице Невкипелого 28 февраля возле многоэтажки нашли тело молодой женщины

Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии и видео с места происшествия. На кадрах видно накрытое простыней тело, лежащее возле подъезда многоэтажного дома.

По информации канала «ЧП Краснодар», 29-летняя женщина убила своего полуторагодовалого сына, после чего выпала из окна. В руках у женщины была записка с номером телефона мужа.

Очевидец рассказал порталу Юга.ру, что тело лежало на улице несколько часов, около 15:00 его увезли.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сказали, что готовят информацию по факту произошедшего.