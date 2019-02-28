В Краснодаре женщина убила своего ребенка и выпала из окна — очевидцы

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей на улице Невкипелого 28 февраля возле многоэтажки нашли тело молодой женщины

Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии и видео с места происшествия. На кадрах видно накрытое простыней тело, лежащее возле подъезда многоэтажного дома.

По информации канала «ЧП Краснодар», 29-летняя женщина убила своего полуторагодовалого сына, после чего выпала из окна. В руках у женщины была записка с номером телефона мужа.

Очевидец рассказал порталу Юга.ру, что тело лежало на улице несколько часов, около 15:00 его увезли.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сказали, что готовят информацию по факту произошедшего.

Дети Краснодар смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

СК рассказал подробности гибели женщины и убийства ее ребенка в Краснодаре
Фрагменты древнего храма нашли в Сочи
В Краснодаре женщина убила своего ребенка и выпала из окна — очевидцы
В Сочи прогнозируют сильный снегопад, ветер и гололед
Полицейские устроили погоню со стрельбой на Кубани
В Ростове мужчина избил знакомого и заживо сжег его

Лента новостей

Статьи

«Нынешний Краснодар напоминает Западную Африку»

Историк Виталий Бондарь рассказал о настоящем и будущем краевого центра

Фоторепортажи

В Краснодаре открыли современную скульптуру «Столпы»

Как это было

Фоторепортажи

Спецпоезд «Сирийский перелом» в Краснодаре

Фоторепортаж с выставки военной техники

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале