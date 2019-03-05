«Локомотив-Кубань» уступил УНИКСу в первом матче четвертьфинала Еврокубка

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» проиграли казанскому УНИКСу в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Еврокубка

Встреча, прошедшая 5 марта в Казани, завершилась со счетом 86:66. Хозяева вели во всех четырех отрезках, самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 32 очка. У краснодарцев 17 очков набрал Дмитрий Кулагин.

Серия пройдет до двух побед, вторая игра «Локо» и УНИКСа состоится 8 марта в Краснодаре. Третий поединок в случае равного счета пройдет в Казани 13 марта.