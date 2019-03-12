В Краснодаре полностью потушили пожар на складе с бумагой и полиэтиленом

Краснодарский край

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Пожарные в Краснодаре полностью ликвидировали возгорание на складе с бумагой и полиэтиленовой продукцией площадью почти 1,5 тысячи квадратов

«Полностью пожар ликвидирован в 21:15. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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Как писали Юга.ру, склад в проезде Майском загорелся около 15:40 12 марта. Площадь пожара составила 1400 кв. метров. Горело одноэтажное строение из металлокаркаса. Пламя тушили 144 человека и 40 спецмашин. 

Причины возгорания устанавливаются. Специалисты замеряют концентрацию вредных веществ в районе инцидента.

Краснодар Пожары
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В Краснодаре полностью потушили пожар на складе с бумагой и полиэтиленом
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