Площадь пожара на складе с бумагой в Краснодаре увеличилась до 1400 кв. метров. Фото и видео

Площадь пожара на складе с бумагой и полиэтиленом в Краснодаре к вечеру 12 марта увеличилась более чем в два раза

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что по данным на 17:30, площадь увелилась до 1,4 тыс. кв. метров. Горело одноэтажное строение из металлокаркаса.

О пожаре порталу Юга.ру рассказал фотограф Алексей Пермяков, который оказался на месте происшествия. «Репортажный фотограф не мог оторваться — настолько эпично и сурово было. Пожарники на моих глазах теряли помещение за помещением. На фото видно, как начиналось и на два больших помещения вперед продвинулось пламя. Ребята из склада на переднем плане спешно выносили баллоны с газом и оборудование. Расчетов было много, бойцы крутые. Но напорных шлангов было очень мало. Большую часть времени то ли воды не было, пока прокачали брандспойты, то ли не знаю, в чем дело», — поделился фотограф.

В 18:02 огонь локализовали. Пламя тушат 144 человека и 40 спецмашин. От МЧС России работает испытательная пожарная лаборатория. Авиация МЧС приведена в готовность, к месту пожара едет пожарный поезд. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.