В Краснодаре загорелся склад с бумагой и полиэтиленом

В Краснодаре в районе Рубероидного завода 12 марта произошел крупный пожар на складе

В 15:48 пожарным сообщили о задымлении в складском помещении в проезде Майском. Первые подразделения на место пожара прибыли в 15:58. Выяснилось, что горит полиэтиленовая и бумажная тара.

Огонь распространился на площади около 600 кв. метров. Ликвидацией занимаются 61 человек и 13 спецмашин. Авиацию МЧС привели в готовность.

По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.