Ученые выяснили происхождение кусочка меха возрастом 5 тыс. лет, найденного в Адыгее

После проведения ряда научных исследований ведущим ученым России удалось установить историческое назначение кусочка меховой ткани, которому около 5 тыс. лет

Небольшой фрагмент накидки, обнаруженный в 1897 году профессором Николаем Веселовским во время археологической экспедиции в станице Царской (теперь Новосвободной), был передан в 1904 году в Государственный исторический музей (ГИМ).

Спустя столетие удалось определить основу фрагмента из хлопковой ткани, выкрашенной в красную полоску, а в 2018 году находка получила новое прочтение. Заведующая отделом археологических памятников ГИМ Наталья Шишлина сообщила порталу Юга.ру, что ученые установили реальное историческое значение.

«После ряда исследований в Северском институте в Москве установлено, что представленный экспонат является частью меховой накидки. При этом использованы импортная ткань из шерстки и хлопка, которого, как известно, на Кавказе не было, и мех суслика. В подтверждение этому были проведены изотопные анализы археологического и современного меха, которые также указали на правильность суждений о принадлежности меха суслика на накидке», — рассказала Шишлина.

Одновременно проводились исследования уникальной дольменной плиты с росписью, которая также была обнаружена профессором Веселовским и сейчас находится в Национальном музее Адыгеи. По словам Натальи Шишлиной, на плите изображены близкие по форме и стилю меховые накидки.

Научное открытие позволяет реконструировать природно-климатический конспект Адыгеи в период бронзового века. Нахождение накидки из суслика дает основание полагать, что в районе станицы Новосвободной была лесостепь.

«Оказывается, что площадка, выбранная для строительства дольмена и огромного кургана в станице Новосвободной, была открытой — вокруг были лесостепные открытые пространства. Лес завоевал предгорья Кавказа намного позже», — заключила представитель музея.