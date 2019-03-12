В «Тандере» убрали должность директора и передали управление «Магниту»

Краснодарский край

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Совет директоров ПАО «Магнит» 11 марта досрочно прекратил полномочия гендиректора АО «Тандер» Дениса Федотова

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Федотов уволился по собственному желанию.

Вместо того, чтобы принять нового руководителя, совет директоров передал «Магниту» полномочия единоличного исполнительного органа компании. Решение действует с 11 марта, пишет «Коммерсантъ».

«Тандер» является основной операционной «дочкой» «Магнита».

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Как сообщали Юга.ру, 5 марта «Магниту» исполнилось 25 лет. Накануне юбилея компания представила обновленный бренд торговой сети. Магазины оформят в общем стиле и объединят слоганом «Давайте дружить семьями!». Торговые точки под единым брендом начнут открывать в марте.

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