В «Тандере» убрали должность директора и передали управление «Магниту»
Совет директоров ПАО «Магнит» 11 марта досрочно прекратил полномочия гендиректора АО «Тандер» Дениса Федотова
По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Федотов уволился по собственному желанию.
Вместо того, чтобы принять нового руководителя, совет директоров передал «Магниту» полномочия единоличного исполнительного органа компании. Решение действует с 11 марта, пишет «Коммерсантъ».
«Тандер» является основной операционной «дочкой» «Магнита».
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Как сообщали Юга.ру, 5 марта «Магниту» исполнилось 25 лет. Накануне юбилея компания представила обновленный бренд торговой сети. Магазины оформят в общем стиле и объединят слоганом «Давайте дружить семьями!». Торговые точки под единым брендом начнут открывать в марте.
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