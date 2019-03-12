В «Тандере» убрали должность директора и передали управление «Магниту»

Совет директоров ПАО «Магнит» 11 марта досрочно прекратил полномочия гендиректора АО «Тандер» Дениса Федотова

Вместо того, чтобы принять нового руководителя, совет директоров передал «Магниту» полномочия единоличного исполнительного органа компании. Решение действует с 11 марта, пишет «Коммерсантъ» .

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Федотов уволился по собственному желанию.

Как сообщали Юга.ру, 5 марта «Магниту» исполнилось 25 лет. Накануне юбилея компания представила обновленный бренд торговой сети. Магазины оформят в общем стиле и объединят слоганом «Давайте дружить семьями!». Торговые точки под единым брендом начнут открывать в марте.