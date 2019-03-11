Тотальный диктант на адыгейском языке впервые напишут в Адыгее
В Адыгее 12 марта впервые проведут массовый диктант по адыгейскому языку
Инициатором акции «Адыгэ диктант» выступил факультет адыгейской филологии и культуры Адыгейского госуниверситета. Ее приурочили ко Дню адыгейского языка и письменности, который отмечается 14 марта.
В пресс-службе вуза рассказали, что принять участие в акции и проверить свои знания письменного адыгейского языка смогут все желающие. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться в Научной библиотеке АГУ, где в 10:00 начнется акция.
«Участники должны будут написать под диктовку текст, который будет состоять примерно из 200 слов. Текст держится в строжайшем секрете, известно только, что это будет отрывок произведения одного из классиков национальной художественной литературы», — отметили организаторы.
Проверять работы будут преподаватели факультета, доктора наук. Результаты участники узнают на сайте АГУ, введя специальный шифр.
Напомним, всемирная акция Тотальный диктант в 2004 году также начиналась в рамках вуза — Новосибирского государственного университета. За 13 лет в ней приняли участие более 220 тыс. человек из 76 стран. В 2019 году автором текста стал российский писатель и литературовед Павел Басинский, акция состоится 13 апреля.
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Анализирует редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко
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