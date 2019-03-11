Тотальный диктант на адыгейском языке впервые напишут в Адыгее

Адыгея

Распечатать

В Адыгее 12 марта впервые проведут массовый диктант по адыгейскому языку

Инициатором акции «Адыгэ диктант» выступил факультет адыгейской филологии и культуры Адыгейского госуниверситета. Ее приурочили ко Дню адыгейского языка и письменности, который отмечается 14 марта.

В пресс-службе вуза рассказали, что принять участие в акции и проверить свои знания письменного адыгейского языка смогут все желающие. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться в Научной библиотеке АГУ, где в 10:00 начнется акция.

«Участники должны будут написать под диктовку текст, который будет состоять примерно из 200 слов. Текст держится в строжайшем секрете, известно только, что это будет отрывок произведения одного из классиков национальной художественной литературы», — отметили организаторы.

Читайте также:

Проверять работы будут преподаватели факультета, доктора наук. Результаты участники узнают на сайте АГУ, введя специальный шифр.

Напомним, всемирная акция Тотальный диктант в 2004 году также начиналась в рамках вуза — Новосибирского государственного университета. За 13 лет в ней приняли участие более 220 тыс. человек из 76 стран. В 2019 году автором текста стал российский писатель и литературовед Павел Басинский, акция состоится 13 апреля.

Лингвистика Майкоп Тотальный диктант
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Газинского вызвали в сборную России на матчи отбора Евро-2020
В Грозном школьница выпала из окна, пытаясь сделать селфи с плюшевым медведем
«Краснодар» дома упустил победу над «Оренбургом»
Адыгейские предприятия подали в суд на компанию из Брянска, выпускающую адыгейский сыр
«Ахмат» дома сыграл вничью с «Уралом», забив в свои ворота
Тотальный диктант на адыгейском языке впервые напишут в Адыгее

Лента новостей

В Краснодаре представили проект нового микрорайона

В нем планируют поселить 200 тыс. человек

Статьи

Концерт Enter Shikari, спектакль Proгон, интеллектуальные игры

И другие события Краснодара с 11 по 17 марта

Статьи

Возвращение Opel в Россию — ошибка или тонкая стратегия?

Анализирует редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале