Тотальный диктант на адыгейском языке впервые напишут в Адыгее

В Адыгее 12 марта впервые проведут массовый диктант по адыгейскому языку

Инициатором акции «Адыгэ диктант» выступил факультет адыгейской филологии и культуры Адыгейского госуниверситета. Ее приурочили ко Дню адыгейского языка и письменности, который отмечается 14 марта.

В пресс-службе вуза рассказали, что принять участие в акции и проверить свои знания письменного адыгейского языка смогут все желающие. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться в Научной библиотеке АГУ, где в 10:00 начнется акция.

«Участники должны будут написать под диктовку текст, который будет состоять примерно из 200 слов. Текст держится в строжайшем секрете, известно только, что это будет отрывок произведения одного из классиков национальной художественной литературы», — отметили организаторы.