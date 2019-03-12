На Кубани машина насмерть сбила школьницу на переходе

В Крымском районе 11 марта 13-летняя девочка погибла под колесами машины

Авария произошла в 7:20 на хуторе Новоукраинском на улице Темченко. По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем ВАЗ-21120 ехал из Абинска в сторону Крымска и не уступил дорогу девочке, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 13-летняя школьница погибла на месте.