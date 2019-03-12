На Кубани машина насмерть сбила школьницу на переходе
В Крымском районе 11 марта 13-летняя девочка погибла под колесами машины
Авария произошла в 7:20 на хуторе Новоукраинском на улице Темченко. По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем ВАЗ-21120 ехал из Абинска в сторону Крымска и не уступил дорогу девочке, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 13-летняя школьница погибла на месте.
Против водителя возбудили уголовное дело. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 11 марта в Адлерском районе Сочи машина сбила 11-летнего мальчика, который шел по «зебре».
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