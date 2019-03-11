В Сочи 11-летний мальчик попал под машину на «зебре»
В Адлерском районе Сочи утром 11 марта автомобиль сбил ребенка
ДТП случилось в 11:03 на улице Мира.
По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Datsun сбил школьника, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
Мальчика с места аварии увезла скорая помощь, он госпитализирован, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Как сообщали Юга.ру, 1 февраля в Сочи под машину попал девятилетний мальчик, который шел по «зебре». На следующий день 15-летнего велосипедиста сбил фургон. 16 февраля под колесами машины погибла 11-летняя девочка.
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Анализирует редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко
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