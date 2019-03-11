В Сочи 11-летний мальчик попал под машину на «зебре»

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи утром 11 марта автомобиль сбил ребенка

ДТП случилось в 11:03 на улице Мира.

По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Datsun сбил школьника, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

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Мальчика с места аварии увезла скорая помощь, он госпитализирован, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Как сообщали Юга.ру, 1 февраля в Сочи под машину попал девятилетний мальчик, который шел по «зебре». На следующий день 15-летнего велосипедиста сбил фургон. 16 февраля под колесами машины погибла 11-летняя девочка.

Дети ДТП Сочи
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