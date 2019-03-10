В Дагестане 14-летний подросток на угнанной машине сбил трех девочек

Дагестан

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В Кизилюртовском районе Дагестана 9 марта 14-летний юноша за рулем чужой машины наехал на трех девочек в возрасте от 3 до 12 лет

Происшествие случилось около около 15:00 в селе Чонтаул. К семье подростка приехали гости на нескольких машинах. Юноша без спроса взял ключи от одной из них, чтобы покататься.

Сворачивая на проселочную дорогу, подросток наехал на трех девочек — двум из них по три года, а третьей 12 лет. Когда машина остановилась, из нее выбежали двое парней и стали вытаскивать детей из-под автомобиля. Тут же на помощь прибежали еще несколько человек.  

В результате аварии младшие девочки получили ссадины, а 12-летнюю пострадавшую с тупой травмой живота доставили в больницу, сообщило РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД. 

Полиция уточняет обстоятельства слчившегося для принятия процессуального решения.

Как сообщали Юга.ру, в Крыму в конце февраля трое подростков врезались в дерево на угнанной машине, в результате двое из них погибли.

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