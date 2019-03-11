Пять медучреждений войдут в новый медкластер в Краснодаре

Краснодарский край

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Стало известно, какие учреждения здравоохранения войдут в медкластер, который построят в районе поселков Знаменского и Новознаменского в Краснодаре

Проект нового микрорайона, частью которого станет медицинский кластер, презентовали 11 марта в Краснодаре. Он расположится на территории 1,5 тыс. гектаров, под медкластер выделят 57,9 га.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов рассказал в ходе презентации, что в медкластер войдут пять крупных лечебных учреждений: онкологический диспансер, больница скорой медицинской помощи, наркологический диспансер, инфекционная больница (взрослая и детская), реабилитационный центр. Несколько гектаров земли будет отдано под парковку как для медицинского транспорта, так и для автомобилей пациентов.

Медкластер станет якорным проектом нового микрорайона, который будет рассчитан почти на 200 тыс. жителей. Также там планируется построить промышленный кластер, собственную ТЭЦ, 25 школ и 68 детских садов. Строительство первой школы на 1,1 тыс. мест и первого детского сада на 250 человек хотят начать в этом году. 25% всей территории района будет предоставлено под зеленые насаждения, парки, скверы и зоны благоустройства.

на схеме медкластер выделен ярко-бирюзовым цветом

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С центром Краснодара микрорайон соединит транспортный коридор длиной 36 километров.

Работа над проектом планировки новой территории завершится в ближайшее время, после его вынесут на публичные слушания.

Здравоохранение Краснодар Строительство
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