Пять медучреждений войдут в новый медкластер в Краснодаре
Стало известно, какие учреждения здравоохранения войдут в медкластер, который построят в районе поселков Знаменского и Новознаменского в Краснодаре
Проект нового микрорайона, частью которого станет медицинский кластер, презентовали 11 марта в Краснодаре. Он расположится на территории 1,5 тыс. гектаров, под медкластер выделят 57,9 га.
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов рассказал в ходе презентации, что в медкластер войдут пять крупных лечебных учреждений: онкологический диспансер, больница скорой медицинской помощи, наркологический диспансер, инфекционная больница (взрослая и детская), реабилитационный центр. Несколько гектаров земли будет отдано под парковку как для медицинского транспорта, так и для автомобилей пациентов.
Медкластер станет якорным проектом нового микрорайона, который будет рассчитан почти на 200 тыс. жителей. Также там планируется построить промышленный кластер, собственную ТЭЦ, 25 школ и 68 детских садов. Строительство первой школы на 1,1 тыс. мест и первого детского сада на 250 человек хотят начать в этом году. 25% всей территории района будет предоставлено под зеленые насаждения, парки, скверы и зоны благоустройства.
на схеме медкластер выделен ярко-бирюзовым цветом
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Работа над проектом планировки новой территории завершится в ближайшее время, после его вынесут на публичные слушания.
И другие события Краснодара с 11 по 17 марта
Анализирует редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко
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