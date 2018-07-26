Вице-губернатор усомнилась в профпригодности главврача больницы Армавира из-за отношения к больным

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова на селекторном совещании по вопросам здравоохранения поставила вопрос о профпригодности главного врача горбольницы Армавира Сергея Смирнова

На мероприятии, в частности, обсудили работу краевых учреждений здравоохранения с онкобольными. Минькова отметила, что злокачественные образования остаются второй основной причиной смертности в регионе, в крае от них ежегодно умирает 11 тыс. человек. При этом существуют нарушения так называемой маршрутизации пациентов — куда и в какие сроки их должны направлять на лечение и обследование, что приводит к тяжелым последствиям.

По словам главврача краевой клинической больницы №1, завкафедрой онкозаболеваний КГМА Владимира Порханова, за шесть месяцев года на прием к торакальным хирургам больницы обратилось 370 пациентов с запущенным неоперабельным раком легкого, что говорит о низком качестве профилактической работы в ряде территорий края.

В пример он привел горбольницу Армавира. За первое полугодие здесь взяли на учет 34 больных раком легкого, из них 18 — в четвертой стадии заболевания, 25 человек уже умерли.

«Анализ амбулаторных карт показал, что в 80% случаев откровенно не выполнялись требования по обследованию и лечению больных», — отметил Порханов.

Минькова потребовала пояснения ситуации от главврача больницы Сергея Смирнова. Однако он не принял участие в селекторе, так как находится в 30-дневном отпуске. Также на месяц закрыт кабинет компьютерной томографии, который обслуживает не только город, но и несколько районов края, а также региональный сосудистый центр на базе больницы, где наблюдаются люди после инсультов и инфарктов, следовательно кабинет должен работать круглосуточно.

«Минькова прямо на селекторе потребовала объяснений от главы Армавира и поставила вопрос о профпригодности главного врача местной больницы. Министерству здравоохранения края поручено взять на особый контроль вопросы маршрутизации онкобольных», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.