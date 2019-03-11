В Сочи виндсерфингиста унесло в море
В Сочи сотрудники МЧС 9 марта оказали помощь виндсерфингисту, который дрейфовал в море
Инцидент произошел в акватории пляжа «Волна». Очевидец указал район поиска спасателям Хостинского подразделения ЮРПСО. Они на катере подошли к спортсмену, который оказался в 3 метрах от берега, и отбуксировали его на виндсерфе на берег.
Спасенным оказался 32-летний сочинец. Помощь медиков ему не потребовалась, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
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Анализирует редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко
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