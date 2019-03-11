В Сочи виндсерфингиста унесло в море

В Сочи сотрудники МЧС 9 марта оказали помощь виндсерфингисту, который дрейфовал в море

Инцидент произошел в акватории пляжа «Волна». Очевидец указал район поиска спасателям Хостинского подразделения ЮРПСО. Они на катере подошли к спортсмену, который оказался в 3 метрах от берега, и отбуксировали его на виндсерфе на берег.

Спасенным оказался 32-летний сочинец. Помощь медиков ему не потребовалась, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.