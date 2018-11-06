«Переворачивание лодки — штатная ситуация в парусном спорте». Организатор регаты рассказал о ЧП в Геленджике

Один из организаторов регаты в Геленджике прокомментировал происшествие 5 ноября, на котором перевернулись парусные лодки

Один из организаторов регаты Алексей Асташин рассказал РИА «Новости», что спортсмены специально проводят теоретические и практические занятия, на которых они переворачиваются на лодке. Также мужчина попросил прекратить истерику и панику в СМИ.

«То, что сейчас происходит, это реально фейковые новости. Шум информационный, он абсолютно вреден… Если вы почитаете комментарии родителей, они благодарят, что спорт парусный… из их детей-размазней сделали нормальных девочек и мальчиков», — сказал и. о. директора Центра олимпийской подготовки Краснодарского края по водным видам спорта Алексей Асташин.

По его словам, в воде находились около 80 катеров обеспечения, которые контролировали ситуацию на соревнованиях. Также все спортсмены были в гидрокостюмах и спасательных жилетах, а температура воды была около 20 °С.

Как сообщали Юга.ру, 5 ноября в акватории Голубой бухты во время парусной регаты участники соревнований перевернулись на лодках и не смогли самостоятельно добраться до берега. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, пострадали пять человек.