Около 20 лодок с детьми перевернулись во время регаты в Геленджике
В акватории Черного моря возле Геленджика 5 ноября участников парусной регаты ветром стало уносить от берега
Во время гонки 5 ноября изменился ветер, и яхты стало уносить от берега.
Организаторы дали команду всем участникам вернуться на берег, большинство спортсменов справились сами, но десять лодок не смогли добраться без помощи спасателей.
Патрульные катера, которые обеспечивали безопасность проведения регаты, подняли спортсменов на суда и отбуксировали их лодки к берегу.
Все участники регаты находятся на берегу. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Президент Федерации парусного спорта Краснодарского края Сергей Захаров рассказал ТАСС, что из-за шквала перевернулось около 20 лодок. Среди участников были дети от девяти лет, они были в гидрокостюмах и спасательных жилетах. Все участники регаты спасены.
2 ноября стартовала Геленджикская парусная регата, которая продлится до 8 ноября. На соревнования на курорт приехали 650 спортсменов.
Как сообщали Юга.ру, в первой половине недели метеорологи прогнозируют на Черноморском побережье ветер 12-14 м/с, местами порывы 17 м/с, в районе Новороссийска 15-20 м/с, порывы могут достигать 23-25 м/с.
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Парусную регату в Геленджике накрыл Норд Ост. �� ⠀ Сегодня, 5 ноября, около 16:00 в бухте Геленджика во время проведения «Геленджикской регаты» неожиданно начал дуть сильный ветер с суши – бора. Маленькие яхты начало уносить в открытое море.��⛵ ⠀ Некоторые яхты перевернуло ветром, на них сидят яхтсмены и ждут помощи. ⠀ На данный момент спасатели на моторных лодках пытаются отбуксировать яхты к берегу. Одну моторную лодку перевернуло, когда она буксировала яхту со спортсменом. Слышен был свисток - это видимо сигнал о помощи. Лодка перевернулаcь во время преодоления большой волны. Спасатели оказались в воде. Перевернутую моторную лодку и яхту стало обратно уносить в открытое море. ⠀ ��Некоторые моторные лодки не справляются с волнами. На помощь отправился корабль МЧС. ⠀ ��Видео @olya_new_york #геленджикскаябухта #нордост #сильныйветер #мчс #регата #паруснаярегата #геленджик #геленджикморе #геленджик2018 #мчсроссии #берегморя
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