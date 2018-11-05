Около 20 лодок с детьми перевернулись во время регаты в Геленджике

В акватории Черного моря возле Геленджика 5 ноября участников парусной регаты ветром стало уносить от берега

Во время гонки 5 ноября изменился ветер, и яхты стало уносить от берега.

Организаторы дали команду всем участникам вернуться на берег, большинство спортсменов справились сами, но десять лодок не смогли добраться без помощи спасателей.

Патрульные катера, которые обеспечивали безопасность проведения регаты, подняли спортсменов на суда и отбуксировали их лодки к берегу.

Все участники регаты находятся на берегу. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.