Около 20 лодок с детьми перевернулись во время регаты в Геленджике

Парусную регату в Геленджике накрыл Норд Ост. ⠀ Сегодня, 5 ноября, около 16:00 в бухте Геленджика во время проведения «Геленджикской регаты» неожиданно начал дуть сильный ветер с суши – бора. Маленькие яхты начало уносить в открытое море.⛵ ⠀ Некоторые яхты перевернуло ветром, на них сидят яхтсмены и ждут помощи. ⠀ На данный момент спасатели на моторных лодках пытаются отбуксировать яхты к берегу. Одну моторную лодку перевернуло, когда она буксировала яхту со спортсменом. Слышен был свисток - это видимо сигнал о помощи. Лодка перевернулаcь во время преодоления большой волны. Спасатели оказались в воде. Перевернутую моторную лодку и яхту стало обратно уносить в открытое море. ⠀ Некоторые моторные лодки не справляются с волнами. На помощь отправился корабль МЧС. ⠀ Видео @olya_new_york #геленджикскаябухта #нордост #сильныйветер #мчс #регата #паруснаярегата #геленджик #геленджикморе #геленджик2018 #мчсроссии #берегморя