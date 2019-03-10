«Краснодар-2» на выезде сыграл вничью с «Томью»

«Краснодар-2» и «Томь» 10 марта провели матч 26-го тура первенства Футбольной национальной лиги

Игра прошла в Томске и завершилась вничью — 0:0.

С трибун стадиона «Труд» за поединком наблюдали 2,2 тыс. болельщиков. Во время игры было морозно — около -5 °С.

Напомним, этот матч стал первым после зимнего перерыва, который показали в амфитеатре парка «Краснодар».