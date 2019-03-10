«Краснодар-2» на выезде сыграл вничью с «Томью»
«Краснодар-2» и «Томь» 10 марта провели матч 26-го тура первенства Футбольной национальной лиги
Игра прошла в Томске и завершилась вничью — 0:0.
С трибун стадиона «Труд» за поединком наблюдали 2,2 тыс. болельщиков. Во время игры было морозно — около -5 °С.
Напомним, этот матч стал первым после зимнего перерыва, который показали в амфитеатре парка «Краснодар».
После 26 туров «Краснода-2» набрал 40 очков и идет пятным в турнирной таблице ФНЛ, «Томь» с 48 очками занимает второе место.
Следующую игру вторая команда «быков» проведет 16 марта на своем поле против «Сочи».
Как сообщали Юга.ру, в первом матче весенней части сезона «Краснодар-2» одержал победу над «Лучом» из Владивостока.
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