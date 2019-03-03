«Краснодар-2» стартовал с победы в весенней части сезона, «Сочи» и «Армавир» сыграли вничью

Краснодарский край, Вся Россия

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Клубы первенства Футбольной национальной лиги 3 марта провели первые матчи после зимнего межсезонья

«Краснодар-2» обыграл «Луч» из Владивостока со счетом 2:1. В составе «быков» голы забили Даниил Уткин (38-я минута), Максим Кутовой (41), у гостей отличился Иван Хлебородов (83).

«Сочи» играл в гостях у «Нижнего Новгорода», а «Армавир» принимал «Томь». В обоих встречах команды разошлись миром — 0:0.

Следующий матч «Краснодар-2» проведет 10 марта на выезде против «Томи», в этот же день «Сочи» и «Армавир» проведут поединок на «Фиште». 

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