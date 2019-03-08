На склоне горы в Сочи нарисовали гигантскую поздравительную открытку

Краснодарский край

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В Сочи 8 марта на склоне Альпика нарисовали гигантскую поздравительную открытку

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Поздравление появилось в горно-туристическом центре «Газпром» на хребте Аибга на высоте более 1 тыс. метров над уровнем моря. Открытку размерами примерно 10 на 20 метров специально нарисовали посредине склона, чтобы ее было видно с любой канатной дороги. 

В начале марта Роструд напомнил россиянам, что в этом месяце у них будет три официальных выходных подряд в честь 8 марта. Кроме того, согласно исследованию, на Кубани 10% соискателей не хотят поздравлять коллег с Международным женским днем.

8 марта Праздники Сочи
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