На склоне горы в Сочи нарисовали гигантскую поздравительную открытку

В Сочи 8 марта на склоне Альпика нарисовали гигантскую поздравительную открытку

Поздравление появилось в горно-туристическом центре «Газпром» на хребте Аибга на высоте более 1 тыс. метров над уровнем моря. Открытку размерами примерно 10 на 20 метров специально нарисовали посредине склона, чтобы ее было видно с любой канатной дороги.

В начале марта Роструд напомнил россиянам, что в этом месяце у них будет три официальных выходных подряд в честь 8 марта. Кроме того, согласно исследованию, на Кубани 10% соискателей не хотят поздравлять коллег с Международным женским днем.