В Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новости

Группа парламентариев внесла в Госдуму пакет законопроектов о штрафах до 1 млн рублей за распространение в СМИ и интернете недостоверной информации

Авторы инициативы — председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Первый законопроект вносит поправки в законы «О СМИ» и «Об информации». Он позволяет блокировать недостоверные новости, опубликованные в интернете.

«Запрещаются распространение (...) недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий», — говорится в документе.

Второй документ дополняет Кодекс об административных правонарушениях. За нарушение запрета вводятся штрафы в 3-5 тыс. рублей для граждан и от 400 тыс. до миллиона рублей для юрлиц.

«Интерфаксу» Клишас пояснил, что «распространение фейков под видом достоверных сообщений может создать опасность жизни и здоровью граждан, привести к массовым беспорядкам, создать угрозу безопасности». Он приравнял такую деятельность к призывам к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности.