В России полицейских хотят оснастить инструментами для бурения бетона

МВД России собирается разработать инструмент для создания отверстий в бетоне стоимостью 16 млн рублей

Подрядчик должен создать для нужд полицейских инструмент для образования каналов в конструкциях из бетона методом ударного бурения. Стоимость разработки — 16 млн рублей. Инструмент хотят разработать до 30 ноября 2020 года.

«Лента.ру» пишет, что «Спецтехника и связь» объявило еще несколько конкурсов. Предприятие хочет разработать ультразвуковой декодер за 60 млн рублей и создать переносное оборудование для 3D-печати за 21,7 млн рублей.