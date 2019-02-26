В России полицейских хотят оснастить инструментами для бурения бетона

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МВД России собирается разработать инструмент для создания отверстий в бетоне стоимостью 16 млн рублей

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Ведомство 22 февраля объявило конкурс на портале госзакупок. Заказчиком проекта стало научно-производственное объединение «Спецтехника и связь» МВД России.

Подрядчик должен создать для нужд полицейских инструмент для образования каналов в конструкциях из бетона методом ударного бурения. Стоимость разработки — 16 млн рублей. Инструмент хотят разработать до 30 ноября 2020 года.

«Лента.ру» пишет, что «Спецтехника и связь» объявило еще несколько конкурсов. Предприятие хочет разработать ультразвуковой декодер за 60 млн рублей и создать переносное оборудование для 3D-печати за 21,7 млн рублей.

Полиция
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