Google сделал Крым российским для всех пользователей в РФ

Компания Google заявила, что исправила ошибку с некорректным отображением Крыма на своих картах у некоторых пользователей в РФ

«Там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ», — говорится в сообщении.

В феврале в Госдуме инициировали проверку в связи с неверным указанием территориальной принадлежности полуострова на картах Google. По итогам встречи с представителем компании Мариной Жунич глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил, что Крым на картах обозначался как украинский по техническим причинам, и политического подтекста здесь нет.

Депутаты дали Google месяц на исправление ошибки, в противном случае обещали обратиться в прокуратуру и Роскомнадзор для применения санкций в рамках законов.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, когда подавляющее число избирателей республики и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум прошел после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.