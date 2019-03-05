Google сделал Крым российским для всех пользователей в РФ

Крым, Вся Россия, В мире

Распечатать

Компания Google заявила, что исправила ошибку с некорректным отображением Крыма на своих картах у некоторых пользователей в РФ

«Мы считаем, что исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google карт на iOS видела неверную информацию», — цитирует сообщение компании ТАСС.

В Google добавили, что прилагают «все усилия для объективного изображения спорных регионов».

«Там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ», — говорится в сообщении.

Читайте также:

В феврале в Госдуме инициировали проверку в связи с неверным указанием территориальной принадлежности полуострова на картах Google. По итогам встречи с представителем компании Мариной Жунич глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил, что Крым на картах обозначался как украинский по техническим причинам, и политического подтекста здесь нет.

Депутаты дали Google месяц на исправление ошибки, в противном случае обещали обратиться в прокуратуру и Роскомнадзор для применения санкций в рамках законов.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, когда подавляющее число избирателей республики и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум прошел после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Интернет карты Крым
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Крыму военнослужащий вступился за незнакомку у клуба и получил пять лет колонии за смертельный удар
Абхазия поставляет в Россию по 10 тонн мимозы ежедневно в преддверии 8 марта
Google сделал Крым российским для всех пользователей в РФ
«Локомотив-Кубань» уступил УНИКСу в первом матче четвертьфинала Еврокубка
Краснодарский суд запретил четыре клипа Хаски
На Ставрополье 10 детей госпитализировали из школы после распыления аэрозоля

Лента новостей

Статьи

Что вы знаете о «Магните»?

Тест к юбилею главной компании Краснодара

Статьи

Без Кубка, но пока с чемпионатом

Алексей Андронов о матче «Спартак» — «Краснодар»

Статьи

Мотогонки на льду на фестивале «Байкальская миля»

Краснодарская команда Power Laboratory едет покорять озеро Байкал

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале