Компания МТС открыла онлайн-курсы для подготовки школьников к ЕГЭ по математике

Компания МТС объявила о запуске курсов для школьников по подготовке к Единому государственному экзамену по математике

Курсы создали на образовательной платформе Smart University. С помощью специального алгоритма для каждого ученика разрабатывается индивидуальная программа: учитывается уровень знаний, доступное время занятий и балл, который школьник хочет получить на экзамене. Разработкой программ занимались эксперты ЕГЭ вместе с ведущими специализированными изданиями, которые создают задания для настоящего экзамена.

Первый урок платформа предоставляет бесплатно. Стоимость курсов зависит от количества занятий. При покупке полного пакета один урок стоит 448,5 рублей. За обучение в Smart University налогоплательщики могут также получить социальный налоговый вычет. Оплата обучения происходит через личный кабинет ученика на сайте проекта или в приложении.

Программа состоит из всех разделов математики 10-11 классов: алгебры, функции и начала анализа, теории вероятности, уравнений и неравенств, задач, планиметрии, стереометрии.

«Запуск подготовки к математике — большой шаг для проекта Smart University. Мы стремимся сделать платформу максимально универсальной, чтобы на ней можно было обучать любым предметам — будь то английский, математика, русский язык или физика. Россия традиционно сильна в области математического образования, и для нас важно помогать старшеклассникам не только планомерно повышать эту планку, но и делать это интереснее и комфортнее, чем в традиционных офлайн-программах», — прокомментировал руководитель Smart University Ярослав Смирнов.