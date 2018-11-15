Как сдать ЕГЭ по английскому на 100 баллов? Ответы для детей и родителей

Сейчас ЕГЭ по английскому языку выбирают около 10% выпускников. При этом с 2022 года госэкзамен по иностранному станет обязательным.

А в качестве тренировки в 2019 году одиннадцатиклассников ждет нововведение — обязательная всероссийская проверочная работа (ВПР) по английскому.

Юга.ру вместе с новым образовательным сервисом МТС Smart University рассказывают, как высокий балл на ЕГЭ по английскому языку может стать абсолютно достижимой целью и почему учить иностранный действительно важно.