Как сдать ЕГЭ по английскому на 100 баллов? Ответы для детей и родителей
Сейчас ЕГЭ по английскому языку выбирают около 10% выпускников. При этом с 2022 года госэкзамен по иностранному станет обязательным.
А в качестве тренировки в 2019 году одиннадцатиклассников ждет нововведение — обязательная всероссийская проверочная работа (ВПР) по английскому.
Юга.ру вместе с новым образовательным сервисом МТС Smart University рассказывают, как высокий балл на ЕГЭ по английскому языку может стать абсолютно достижимой целью и почему учить иностранный действительно важно.
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Зачем вообще учить английский?
Хотя кажется, что ответ на этот вопрос очевиден, проясним ситуацию. Во‑первых (банальность, но без нее никак), английский — это международный язык общения. Так сложилось еще с давних времен, когда Британская империя обзавелась колониями на всех обитаемых континентах, а позже знания английского потребовал процесс глобализации. Сейчас это язык международных сделок, знаний (только вспомните популярные образовательные ресурсы Coursera, edX, Khan Academy), путешествий, развлечений (как же приятно различать британский акцент в речи героев сериалов и читать любимые книги в оригинале) и, конечно, карьеры. Рекрутеры отмечают, что в России кандидаты со знанием английского языка стоят на 30-40% дороже, плюс свои знания легко монетизировать, продавая свои услуги за рубеж за более высокую плату.
Важно, чтобы отвечая на вопрос, зачем учить английский, ребенок думал об этих вещах, а не просто о том, что это школьный предмет. Психологи отмечают: сдача ЕГЭ не должна быть для ребенка самоцелью при изучении языка. Нужно смотреть дальше и мотивировать его не получением высокого балла, а тем, как здорово этот навык — владение языком — пригодится в будущем.
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У ребенка неплохой словарный запас — любит Канье Уэста и Эда Ширана, смотрит сериалы на английском с субтитрами. Этого достаточно, чтобы сдать ЕГЭ?
Это определенно важные шаги при изучении языка, но ЕГЭ по английскому требует серьезной системной подготовки. Недаром он считается одним из самых сложных школьных экзаменов. Авторы заданий утверждают, что ЕГЭ ориентирован на современное владение иностранными языками, где «я знаю» равно «я говорю, слушаю и понимаю, я читаю и понимаю». Поэтому школьников проверяют на знание грамматики, лексики, есть задание по аудированию и письму.
Большой плюс в том, что при подготовке к такому экзамену ребенок получает мощную базу. Опираясь на нее, изучать язык в дальнейшем будет гораздо легче. И те же тексты песен и диалоги из сериалов на английском станут понятнее и будут легче усваиваться. Ведь знать слова и применять их — совершенно разные вещи.
Из чего состоит ЕГЭ по английскому языку?
Экзамен состоит из двух частей: письменной и устной, их проводят в разные дни. В первый день школьники сдают письменную часть: она включает задания по аудированию, чтению, письму, лексике и грамматике — 40 заданий нужно выполнить за 180 минут. За каждый раздел можно получить максимум 20 баллов, то есть за день можно заработать 80.
Устная часть проходит в другой день, ее сдают по желанию. Она длится всего 15 минут и состоит из четырех заданий (чтение, два монолога, речь), за которые можно заработать 20 баллов. Минимальный балл для сдачи экзамена составляет 22 балла, максимум можно набрать 100.
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Когда лучше начинать подготовку?
По программе, утвержденной Министерством образования РФ, английский язык в средней школе преподают 10 лет — со 2-го по 11-й класс. Чтобы сдать экзамен успешно, потребуется уровень владения языком от A2 (Pre-Intermediate) до B1 (Intermediate). Определить текущий уровень можно с помощью тестов, доступных онлайн. Если он пока не дотягивает до необходимого, стоит начать усиленно заниматься. Важно выработать свой темп, чтобы постепенно освоить весь необходимый объем материала. Следить за прогрессом помогут промежуточные тесты.
В среднем программы и курсы по подготовке к ЕГЭ по английскому рассчитаны на срок от шести месяцев до года. Но, повторимся, все зависит от первоначального уровня знаний.
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А можно подготовиться самому?
Основная проблема занятий в школе заключается в том, что у преподавателя большая группа — 15-20 человек, и уровень у них может быть абсолютно разным. Конечно, помимо того, что дается на уроках, важно и самостоятельное обучение. Так как примеры заданий ЕГЭ есть в сети, школьник сможет разобраться, что от него потребуется на экзамене, каких знаний ему не хватает, и начать работать в этом направлении. Но не всем хватает мотивации и усидчивости для продуктивной самоподготовки.
Сейчас есть образовательные платформы, которые уже продумали все подобные моменты и научились вычислять, что нужно конкретному ученику. Именно персонализация программы обучения является одним из главных принципов работы платформы Smart University. Программа разрабатывается индивидуально для каждого человека с учетом его уровня знаний и целей, включая желаемый балл на ЕГЭ. Обучение происходит онлайн, поэтому, чтобы полноценно готовиться к экзамену, даже не нужно выходить из дома.
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Что такое Smart University и чем он отличается от других онлайн-курсов и школ?
Курс по английскому языку от Smart University был разработан специально для подготовки к ЕГЭ и учитывает все особенности экзамена. Он позволяет ученику не просто вызубрить подходящие ответы, а по-настоящему понять и усвоить пройденное. Материалы программы создавал коллектив авторов под руководством эксперта ЕГЭ, кандидата педагогических наук, сертифицированного преподавателя DELTA Анны Почепаевой. Они соответствуют реальным экзаменационным заданиям и требованиям Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
Как проходит обучение английскому в Smart University:
Специальный алгоритм разрабатывает индивидуальную программу обучения, учитывая уровень знаний, доступное время занятий и балл, который ученик планирует получить на ЕГЭ. Урок проходит по видеосвязи с преподавателем через приложение или сайт. Программа включает более 2 тыс. упражнений, качество которых проверили эксперты по ЕГЭ и носители языка. Задания направлены на прокачку всех основных навыков: письма, говорения, аудирования, грамматики, чтения и лексики. Свой прогресс в процентах можно узнать после каждого занятия, пройдя короткий тест по изученному материалу. Кстати, прохождение таких тестов делает эту форму проверки знаний привычной ученику и позволяет снизить уровень стресса на главном экзамене.
В среднем курс длится от 6 до 12 месяцев и включает от 56 до 152 уроков.
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Кто преподает в Smart University?
За каждым закрепляют педагога, которого подбирают с учетом уровня знаний ученика и его целей. В Smart University преподаватели проходят четыре этапа отбора, а потому остаются только те, у кого есть высокий уровень владения английским языком, желание работать с форматом ЕГЭ и умение найти подход к любому ребенку.
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Сколько это стоит?
Первое вводное занятие — бесплатное, на нем определяют текущий уровень знаний ученика. На основании этих данных специальная программа формирует персональный трек обучения и подсчитывает, сколько занятий нужно для достижения цели. В дальнейшем одно занятие стоит от 448,5 рублей (при покупке курса из 40 уроков). За оплаченные занятия можно получить налоговый вычет.
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