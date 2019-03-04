В Адыгее власти хотят лишить родительских прав жительницу Краснодара, избившую четырехмесячную дочь

Адыгея, Краснодарский край

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Администрация Майкопского района Адыгеи 4 марта направила в суд иск о лишении родительских прав жительницы Краснодара, избившей маленькую дочь

Дальнейшей судьбой девочки будут заниматься органы опеки, сообщили в пресс-службе администрации района.

Пострадавший ребенок все еще находится в республиканской детской клинической больнице. Главврач Адыгейской РДБ Жанна Гуагова сообщила порталу Юга.ру, что врачи стабилизировали состояние девочки и готовят ее к выписке.

«Состояние ребенка хорошее. На этой неделе мы ее выпишем и передадим в Дом ребенка в Майкопе, который будет заниматься амбулаторной реабилитацией здоровья ребенка», — рассказала Гуагова.

Как сообщали Юга.ру, девочку 13 января доставили в больницу с множественными переломами и гематомами. Мать ребенка — 29-летнюю жительницу Краснодара — задержали, на нее завели уголовное дело.

Помимо почти 50 переломов у малышки диагностировали двустороннее воспаление легких, ее поставили на искусственную вентиляцию легких.

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В Адыгее власти хотят лишить родительских прав жительницу Краснодара, избившую четырехмесячную дочь
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