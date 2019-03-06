Число членов кубанского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей за два года выросло до 80 компаний
Краснодарское региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) подвело итоги работы за два года
В 2017 году краснодарское отделение РСПП сменило формат работы. Руководителем отделения стал Виктор Бударин. Также был обновлен состав правления.
«Перед нами стояла задача — наладить эффективное взаимодействие между бизнесом, властью и общественностью. Мы понимали, что только объединив взаимные интересы всех сторон, можно добиться устойчивой положительной динамики в развитии края», — сказал Бударин.
Заместитель руководителя отделения Сергей Огурцов рассказал, что с 2017 года число членов краснодарского РСПП выросло до 80 предприятий. В региональном отделении создали шесть комитетов: по строительству, промышленности, образованию, аграрным вопросам, финансовым рынкам, а также корпоративной и социальной ответственности.
Планируется, что будут работать комитеты по туризму, здравоохранению, информационным технологиям и связи.
В феврале создали комиссию по легкой промышленности. Ее основной задачей станет реализация мероприятий Стратегии развития легкой промышленности в Краснодарском крае на 2019–2020 годы, сообщили в пресс-службе РСПП.
Сергей Огурцов отметил, что краснодарский РСПП был организатором и партнером таких мероприятий, как выставка ИННОПРОМ, стартап-тур фонда «Сколково», конференции в сфере строительства, сельского хозяйства, экономики.
Зампредседателя отделения подчеркнул, что сейчас бизнес может влиять на нормативную базу. Все законопроекты и нормативные акты, касающиеся предпринимателей, анализируют, и, если представители бизнеса с чем-то не согласны, они могут внести в них изменения. За два года специалисты регионального отделения РСПП проанализировали около 300 документов и по 35 внесли предложения.
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Также краснодарское отделение РСПП рассказывает бизнесу об инновационных разработках высших учебных заведений. Уточняется, что во всех кубанских вузах есть инжиниринговые центры и ведутся разработки, но результаты их работы часто остаются невостребованными.
Теперь площадкой обмена информацией между наукой и производством должен стать РСПП. Уже налажено взаимодействие с Кубанским государственным технологическим университетом. Есть ряд инновационных проектов вуза, которыми заинтересовались на производстве.
Огурцов добавил, что многие вопросы — общие для регионов. В мае 2018 года Бударина назначили сопредседателем координационного совета отделений РСПП Южного федерального округа. Ожидается, что совместная работа региональных отделений позволит развивать деловые и информационные связи между общественными организациями, компаниями и предприятиями.
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