Число членов кубанского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей за два года выросло до 80 компаний

Краснодарское региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) подвело итоги работы за два года

В 2017 году краснодарское отделение РСПП сменило формат работы. Руководителем отделения стал Виктор Бударин. Также был обновлен состав правления.

«Перед нами стояла задача — наладить эффективное взаимодействие между бизнесом, властью и общественностью. Мы понимали, что только объединив взаимные интересы всех сторон, можно добиться устойчивой положительной динамики в развитии края», — сказал Бударин.

Заместитель руководителя отделения Сергей Огурцов рассказал, что с 2017 года число членов краснодарского РСПП выросло до 80 предприятий. В региональном отделении создали шесть комитетов: по строительству, промышленности, образованию, аграрным вопросам, финансовым рынкам, а также корпоративной и социальной ответственности.

Планируется, что будут работать комитеты по туризму, здравоохранению, информационным технологиям и связи.