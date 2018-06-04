Новый глава Координационного совета работодателей ЮФО привел в пример опыт Кубани по установлению МРОТ

В Краснодаре завершила работу Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений Южного федерального округа

В составе Координационного совета работодателей ЮФО произошли кадровые изменения. Обязанности его сопредседателя Владимира Передерия возложены на президента Ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края» Виктора Бударина. На заседании комиссии он отметил, что на сегодняшний день одним из наиболее важных является вопрос минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Действующее в Краснодарском крае соглашение гарантирует работникам внебюджетной сферы вознаграждение за труд не ниже МРОТ, без учета дополнительных компенсационных стимулирующих и социальных выплат. Положительный опыт Кубани следует распространить на все регионы ЮФО», — считает Бударин.

Он подчеркнул, что на территории ЮФО подобный подход реализован впервые. Это особенно важно для всех категорий работников, поскольку эта мера прежде всего направлена на защиту их интересов.

С 1 мая МРОТ дошел до величины прожиточного минимума — 11 тыс. 163 рубля, он распространяется на всех работодателей. Раньше для бюджетных учреждений действовал федеральный МРОТ, а для организаций других форм собственности — региональный, он соответствовал прожиточному минимуму в крае и был выше федерального. С 1 мая размер МРОТ стал одинаков для всех работодателей.

Руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Крыма Александр Баталин поднял вопрос внедрения и применения профстандартов. По его мнению, эту проблему можно решить с помощью тесного взаимодействия учебных заведений с работодателями, но на территории Крыма реализовать эту идею пока невозможно.

«Возникает вопрос кадровой подготовки. Для Крыма это особенно сложный вопрос, поскольку в регионе нет вузов, способных подготовить профессиональных инженеров. Думаю, со временем эта ситуация изменится, ведь финансовое состояние нашего государства заметно улучшается, постепенно решаются многие проблемы», — сказал Александр Баталин.

Участники комиссии обсудили вопрос внедрения риск-ориентированного подхода и проверочных листов в деятельности государственной инспекции труда, выполнение социального партнерства обязательств Трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений, а также подвели итоги конкурса «Лучший специалист по охране труда в ЮФО».

Следующее заседание Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений запланировано на ноябрь, сообщили в пресс-службе КРО РСПП.