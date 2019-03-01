В Сочи расчищают русло реки у горного села, где из-за селей ввели режим ЧС

В Адлерском районе Сочи 1 марта из-за непрекращающихся ливней держится высокий уровень воды в реке Кепше

Напомним, накануне в горном селе Кепша ввели режим ЧС из-за схода селей.

На месте дежурят спасатели и сотрудники районной и сельской администраций, работает техника, которая расчищает русло от наносов песчанно-гравийной массы.

«Локальный режим ЧС вводится для того, чтобы муниципалитет получил законные рычаги для расчистки русла реки. В иной ситуации у города таких полномочий нет», — пояснили в пресс-службе мэрии Сочи.

По данным к полудню, затопленных домов нет, как и необходимости в эвакуации людей.

Безопасности села угрожают оползни и селевые сходы в русле Кепши.

Как сообщали Юга.ру, в первые дни весны в Краснодарском крае прогнозируют осадки и сильный ветер.