Весна на Кубани начнется со снежной и ветреной погоды

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае 1-3 марта

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодарском крае 1 марта временами будет идти дождь и мокрый снег. Ожидается гололед, налипание мокрого снега и ухудшение видимости. Днем будет 3-8 °С, на юге потеплеет до 12 °С. Ветер 7-12 м/с, порывы 13-18 м/с, местами до 20-25 м/с.

На Черноморском побережье в пятницу временами дожди, утром и днем сильные осадки. Днем будет 7‑12 °С. Ветер 14-19 м/с, порывы до 20-25 м/с.

В Краснодаре 1 марта утром и днем ожидаются сильные осадки. Дневная температура воздуха 6-8 °С. Ветер 7-12 м/с с порывами 15-20 м/с.

В выходные на Кубани прогнозируют дожди. В субботу в отдельных пунктах возможны сильные осадки, в воскресенье местами небольшой снег. В ночь на 2 марта будет -3...+2 °С, ночью воскресенья похолодает до -2...-7 °С, в юго-восточных районах до -9 °С. Днем в субботу термометры покажут 0-5 °С, местами в северной половине до -2 °С, 3 марта температура понизится до -3...+2 °С, в южной половине до 4 °С. Ветер 5-10 м/с, 2 марта местами порывы до 15 м/с.