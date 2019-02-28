Режим ЧС ввели в горном селе Сочи из-за схода селей

Краснодарский край

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Жителям села Кепша в Адлерском районе Сочи из-за схода селей угрожает опасность

Безопасности села угрожают оползневые процессы и селевые сходы в русле горной реки Кепша. 

«В реке образовались наносы песчано-гравийной смеси, это препятствует безаварийному пропуску воды, из-за чего уровень воды поднимается до опасных отметок. Специалисты пришли к выводу, что существует угроза жизни и здоровью людей, проживающих в данном районе. Введен локальный режим ЧС», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

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В рамках ЧС обследуют строения, находящиеся в местах подтопления. При необходимости специалисты проведут аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы. Средства на это выделят из резервного фонда администрации курорта.

Как сообщали Юга.ру, накануне после сильных осадков на дорогу сошел сель в Лазаревском районе Сочи.

Происшествия Сочи
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