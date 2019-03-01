В Краснодаре сделали тротуар на месте забора на улице Рашпилевской

В Краснодаре на участке улицы Рашпилевской от Калинина до Головатого 1 марта завершили укладку тротуара

Как сообщали Юга.ру, 31 января начали сносить забор на перекрестке Рашпилевской и Калинина напротив цирка. Часть забора по улице Рашпилевской на углу с Калинина убрали в начале февраля. Для этого администрация Краснодара обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к компании-владельцу участка и требованием освободить участок муниципальной земли площадью 125 кв. метров, убрать забор и благоустроить территорию. Собственник убрал ограждение, однако тротуар не восстановил. Вместо него появилась стихийная парковка.