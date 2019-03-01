В Краснодаре сделали тротуар на месте забора на улице Рашпилевской
В Краснодаре на участке улицы Рашпилевской от Калинина до Головатого 1 марта завершили укладку тротуара
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Как сообщали Юга.ру, 31 января начали сносить забор на перекрестке Рашпилевской и Калинина напротив цирка.
Часть забора по улице Рашпилевской на углу с Калинина убрали в начале февраля. Для этого администрация Краснодара обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к компании-владельцу участка и требованием освободить участок муниципальной земли площадью 125 кв. метров, убрать забор и благоустроить территорию. Собственник убрал ограждение, однако тротуар не восстановил. Вместо него появилась стихийная парковка.
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Во время утреннего объезда 22 февраля глава Красондара Евгений Первышов поручил сделать на этом месте тротуар.
«Длина тротуара составляет около 40 метров, ширина — около 4 метров. Пешеходная часть полностью заасфальтирована, на всем протяжении установлены антипарковочные бетонные полусферы», — отчитался спустя неделю директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
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