Семья москвичей с двумя детьми заблудилась в горах Сочи

В Сочи вечером 28 февраля туристы из Московской области с двумя маленькими детьми заблудились во время похода в Агурском ущелье

В 18:00 в Южный спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что в долине реки Агура семья с детьми пяти и двух лет не может самостоятельно найти обратный путь в темноте.

«Взрослые не были готовы к такой длительной прогулке, и с собой у них не оказалось даже спичек, чтобы развести костер. В ожидании спасателей они немного замерзли», — рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели вывезли туристов в городскую черту, медицинская помощь им не потребовалась.