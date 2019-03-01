Семья москвичей с двумя детьми заблудилась в горах Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

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В Сочи вечером 28 февраля туристы из Московской области с двумя маленькими детьми заблудились во время похода в Агурском ущелье

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В 18:00 в Южный спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что в долине реки Агура семья с детьми пяти и двух лет не может самостоятельно найти обратный путь в темноте.

«Взрослые не были готовы к такой длительной прогулке, и с собой у них не оказалось даже спичек, чтобы развести костер. В ожидании спасателей они немного замерзли», — рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели вывезли туристов в городскую черту, медицинская помощь им не потребовалась.

Как сообщали Юга.ру, накануне в Сочи действовало штормовое предупреждение по непогоде. На курорте прогнозировали сильный ветер и снегопад.

Курорты и туризм МЧС Сочи
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