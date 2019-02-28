В Сочи прогнозируют сильный снегопад, ветер и гололед

Городские службы Сочи 28 февраля перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

На курорте 1 марта ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигать 18-23 м/с. Утром и днем местами сильные осадки, на побережье будет дождь, в предгорьях и горах — снег.

В горном кластере прогнозируют налипание мокрого снега на провода и деревья, ухудшение видимости в осадках на расстоянии 500-1000 метров, на дорогах гололедица.

Все городские службы перевели в режим повышенной готовности. Жителей просят не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями, а также ездить на машинах с зимней или всесезонной резиной, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Как сообщали Юга.ру, накануне в горах Сочи после сильных осадков на дорогу сошел сель.