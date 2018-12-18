В Сочи спасатели вывели из леса заблудившихся туристов из Абхазии

Краснодарский край

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Спасатели 18 декабря помогли выбраться из лесного массива в горах Сочи заблудившимся туристам из Абхазии

Около 5:00 в спасательный отряд МЧС поступил звонок от двух туристов 22 и 18 лет, которые заблудились в горно-лесной местности. Оперативный дежурный смогла понять, в каком месте находятся молодые люди.

Днем туристы гуляли вдоль реки Агуры, а затем пошли в сторону поселка Хосты. В течение ночи парни пытались найти выход из леса самостоятельно, а к утру решили обратиться за помощью.

Спасатели ЮРПСО МЧС России оперативно обнаружили туристов и вывели их в населенный пункт.

Медпомощь им не понадобилась, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

МЧС Сочи
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