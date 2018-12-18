В Сочи спасатели вывели из леса заблудившихся туристов из Абхазии
Спасатели 18 декабря помогли выбраться из лесного массива в горах Сочи заблудившимся туристам из Абхазии
Около 5:00 в спасательный отряд МЧС поступил звонок от двух туристов 22 и 18 лет, которые заблудились в горно-лесной местности. Оперативный дежурный смогла понять, в каком месте находятся молодые люди.
Днем туристы гуляли вдоль реки Агуры, а затем пошли в сторону поселка Хосты. В течение ночи парни пытались найти выход из леса самостоятельно, а к утру решили обратиться за помощью.
Спасатели ЮРПСО МЧС России оперативно обнаружили туристов и вывели их в населенный пункт.
Медпомощь им не понадобилась, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Алексей Андронов — о последнем матче «Краснодара» в 2018
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.