В праздничные дни в марте РЖД пустит дополнительные поезда на курорты юга России
Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область Валерия Дульская
ОАО «РЖД» 26 февраля сообщило, что с 7 по 10 марта будут ходить дополнительные поезда на курорты Краснодарского и Ставропольского края
Поезда будут ходить по следующим направлениям:
- Ростов — Адлер: отправление 7 марта в 21:34, прибытие 8 марта в 9:12. Обратно — 10 марта в 16:49, прибытие на станцию Ростов-Пригородный 11 марта в 4:54;
- Ростов — Кисловодск: отправление 7 марта в 23:09, прибытие 8 марта в 9:28. Обратно — 10 марта в 23:30, прибытие на станцию Ростов-Главный 11 марта в 9:09;
- Кисловодск — Имеретинский курорт: отправление 7 марта в 19:12, прибытие 8 марта в 12:36. Обратно — 10 марта в 19:10, прибытие на станцию Кисловодск 11 марта в 12:28;
- Адлер — Москва: отправление 10 марта в 20:34, прибытие 11 марта в 20:15.
Билеты на дополнительные поезда уже поступили в продажу, сообщила пресс-служба СКЖД.
Как писали Юга.ру, в связи с празднованием Международного женского дня у россиян будет три выходных. Предпраздничный рабочий день 7 марта сократят на один час.
График выходных и праздничных дней на 2019 год можно посмотреть здесь.
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