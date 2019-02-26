В праздничные дни в марте РЖД пустит дополнительные поезда на курорты юга России

ОАО «РЖД» 26 февраля сообщило, что с 7 по 10 марта будут ходить дополнительные поезда на курорты Краснодарского и Ставропольского края

Билеты на дополнительные поезда уже поступили в продажу, сообщила пресс-служба СКЖД.

Как писали Юга.ру, в связи с празднованием Международного женского дня у россиян будет три выходных. Предпраздничный рабочий день 7 марта сократят на один час.

График выходных и праздничных дней на 2019 год можно посмотреть здесь.