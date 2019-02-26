В праздничные дни в марте РЖД пустит дополнительные поезда на курорты юга России

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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ОАО «РЖД» 26 февраля сообщило, что с 7 по 10 марта будут ходить дополнительные поезда на курорты Краснодарского и Ставропольского края

Поезда будут ходить по следующим направлениям:

  • Ростов — Адлер: отправление 7 марта в 21:34, прибытие 8 марта в 9:12. Обратно — 10 марта в 16:49, прибытие на станцию Ростов-Пригородный 11 марта в 4:54;
  • Ростов — Кисловодск: отправление 7 марта в 23:09, прибытие 8 марта в 9:28. Обратно — 10 марта в 23:30, прибытие на станцию Ростов-Главный 11 марта в 9:09;
  • Кисловодск — Имеретинский курорт: отправление 7 марта в 19:12, прибытие 8 марта в 12:36. Обратно — 10 марта в 19:10, прибытие на станцию Кисловодск 11 марта в 12:28;
  • Адлер — Москва: отправление 10 марта в 20:34, прибытие 11 марта в 20:15.

Билеты на дополнительные поезда уже поступили в продажу, сообщила пресс-служба СКЖД.

Как писали Юга.ру, в связи с празднованием Международного женского дня у россиян будет три выходных. Предпраздничный рабочий день 7 марта сократят на один час.

График выходных и праздничных дней на 2019 год можно посмотреть здесь.

Железная дорога Поезда Праздники РЖД
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